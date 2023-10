Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, entra nel merito del dopo Barzaglia in seno alla giunta: “A seguito delle recenti dimissioni rassegnate in maniera irrevocabile dall’Assessore Milena Barzaglia – afferma Vitali – viene a mancare la figura, che insieme al Sindaco, è insignita delle più importanti cariche istituzionali. Si tratta infatti di deleghe notevoli, ovvero bilancio, lavori pubblici, viabilità e pari opportunità. Temi già di per sé a dir poco cruciali, ora più che mai, considerando che Faenza si trova a gestire il dopo alluvione.

Per il Sindaco Isola e per la giunta – prosegue Vitali – la scelta di Milena Barzaglia di dimettersi, rappresenta senza dubbio un grosso contraccolpo e pone l’amministrazione dinnanzi la difficile scelta di trovare un sostituto.

In tale fase riteniamo di suggerire che piuttosto che un nome “politico” interno al Partito Democratico, sarebbe più opportuno, quanto meno di buon senso, optare per una figura tecnica, in grado di accompagnare Faenza in quelli che sono le priorità attuali: manutenzione e messa in sicurezza di argini ed alvei dei fiumi, riprogettazione del sistema fognario, ricostruzione del ponte delle Grazie ed investimenti con i fondi del PNNR.

Punti su cui è oramai scaduto il tempo del dibattito politico e su cui occorre definire progettazioni ad ampio respiro sul lungo termine, seri e concreti. Non conosciamo ovviamente quelle che saranno le intenzioni della giunta, sappiamo però che come Popolo della Famiglia – conclude Vitali – gradiremmo una figura tecnica.”