Dalla raccolta fondi di TG La7 e Corriere della Sera 150 mila euro per la Biblioteca Manfrediana

150 mila euro dalla raccolta fondi del Tg La7 e del Corriere della Sera per la Biblioteca Manfrediana. Il direttore del telegiornale Enrico Mentana ha chiamato personalmente il sindaco di Faenza Massimo Isola per annunciare l’impegno di aiutare l’antica biblioteca, fortemente danneggiata durante l’alluvione, dove sono andate distrutte la sala ragazzi e la sala della letteratura contemporanea. 10 mila volumi ai quali si sommano i danni ingenti per gli arredi e l’impianto elettrico. Salvo per fortuna l’impianto di riscaldamento che inizialmente invece sembrava dovesse essere rifatto. Complessivamente si contano danni per diverse centinaia di migliaia di euro. Fortunatamente però si è salvata la memoria storica della biblioteca e i volumi più antichi