Torna, giunta alla sua 17/a edizione, la ‘Notte Rosa’: il cosiddetto Capodanno dell’Estate della Riviera Romagnola andrà in scena nel primo week end di luglio – da venerdì 1 a domenica 3 – all’insegna del ‘Pink&Love’.

È questo, infatti, lo slogan scelto per celebrare l’evento nel 2022 che, come da tradizione, vedrà al centro i concerti nelle grandi piazze la sera di venerdì e lo spettacolo dei fuochi d’artificio a mezzanotte, la celebrazione dell’alba con i concerti in riva al mare o sulle colline cui si aggiungono gli appuntamenti culturali e di intrattenimento lungo tutto il fine settimana.

Il titolo disegnato per la 17/a ‘Notte Rosa’ reinterpreta il messaggio ‘Peace & Love’ trasformandolo – spiegano gli organizzatori – in “‘Pink & Love’ : P come pensiero positivo, I come incontro, N come natura, K come Keep Calm (e naturalmente smile!), L come liberare la fantasia, O come ottimismo, V come vitalità, E come Empatia” Ora, osserva l’assessore regionale al Turismo dell’Emilia-romagna, Andrea Corsini, “dopo due edizioni in cui, con una capacità tipica della Romagna e della sua gente la ‘Notte Rosa ha saputo adattarsi alle limitazioni imposte dal Covid, il ‘Capodanno dell’Estate Italiana’ torna nella sua versione originale, anche nella collocazione nel calendario estivo. E lo fa – aggiunge – con un messaggio di leggerezza, armonia, unione, nel rispetto di tutte le differenze. A 17 anni dalla sua ideazione, questo evento rappresenta ancora un forte ‘collante’ per tutta la Romagna”.

Questo, argomenta il sindaco di Rimini e presidente di VisitRomagna, Jamil Sadegholvaad, “è un ritorno al futuro. Sia per le date, che sono quelle della collocazione originaria, sia per uno spirito condiviso di rilancio che questa volta coincide con una voglia di ritrovata ‘nuova normalità’. Io credo che vi siano tutti gli ingredienti affinché questa Notte Rosa sia da considerare quella della rinascita”.

Tra le novità del 2022 la giornata conclusiva della domenica dedicata al wellness, all’attività fisica, al prendersi cura di sé e degli altri. (ANSA).