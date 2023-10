La “Domenica di Carta”, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito negli archivi e nelle biblioteche dello Stato, quest’anno si svolgerà domenica 8 ottobre.

In quest’occasione l’Archivio di Stato di Ravenna effettuerà un’apertura straordinariacon la presentazione alle ore 10.30 dei primi risultati del progetto “Jewish heritage in juridical sources” (JHJS) a cura di Chiara Benini, Giacomo Mariani e Dario Taraborrelli.

Sono oggetto fondamentale della ricerca i documenti giudiziari di età moderna (XVI-XVIII secolo), ricchi di informazioni sui membri delle comunità ebraiche a Ravenna, Ferrara e Imola. Nel corso del progetto tutta la documentazione dei tre tribunali, Curia generale civile della Legazione di Romagna, Tribunale vescovile di Ferrara e Tribunale vescovile di Imola, viene censita e studiata. I documenti annotati in ebraico e i frammenti pergamenacei di riuso in lingua ebraica sono catalogati e digitalizzati per poi essere messi a disposizione di tutti gli studiosi sul portale JHJS, che verrà gestito dall’Archivio di Stato di Ravenna. Il progetto è il frutto della collaborazione tra l’Archivio di Stato di Ravenna, l’Archivio diocesano di Ferrara, l’Archivio diocesano di Imola, ed è realizzato dalla cooperativa Hibou.

L’Archivio di Stato è in Piazzetta dell’Esarcato 1. L’ingresso e la partecipazione alla presentazione è gratuito.