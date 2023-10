Stamattina il Vice Sindaco Eugenio Fusignani è intervenuto a Modena per l’inaugurazione della nuova sede della Banca di Piacenza che, per l’occasione, ha consegnato al Comune di Ravenna un assegno di 15.000 Euro destinati alla sistemazione di Piazza Italia a Savarna dopo gli eventi calamitosi del tornado del 22 Luglio scorso.

Nel suo intervento il Vice Sindaco, dopo aver incontrato i vertici della Banca di Piacenza presenti e i dirigenti della filiale di Modena, ha sottolineato “il ruolo degli Istituti di credito, ancora più quelli di prossimità, nell’aiutare il risparmio dei cittadini e nel sostenere le imprese, svolgendo anche un ruolo importante nel supporto allo sviluppo del territorio.”

“La sensibilità con cui anche la Banca di Piacenza ha sentito il dovere di contribuire alla ripresa della normalità dopo i tragici eventi alluvionali del Maggio scorso e del tornado di Luglio scorso, testimoniano il senso di solidarietà e mutuo soccorso che è nel DNA degli Istituti di credito di prossimità.”

“A rendere questa giornata ancor più significativa per la comunità ravennate, e in particolare per quella di Savarna – ha concluso Fusignani – è la presenza dell’Arcivescovo emerito di Ravenna, Mons. Giuseppe Verucchi, che ha lasciato in tutta Ravenna un carissimo ricordo sia tra i fedeli, sia tra le Istituzioni”.