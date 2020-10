Da oltre un anno un gruppo di ventenni pulisce i parchi di Faenza: “Ci sentivamo in dovere”

Da oltre un anno puliscono i parchi di Faenza nei pomeriggi liberi da impegni. È questa l’attività che si sono impegnati a svolgere un gruppo di ventenni faentini. Qualcuno di loro fa parte di qualche associazione, ma per lo più sono “laici”, come si dice in questi casi. Per lo più le loro attenzioni si rivolgono al parco Bertozzi, l’ex parco Stacchini, abitando più o meno tutti in quella zona. Pomeriggi in realtà molto normali, trascorsi in compagnia, fra amici. Solo che fra una chiacchiera e l’altra, invece di stare seduti ad un tavolo o su una panchina, guanti e sacco dell’immondizia, passeggiano per il parco per ripulirlo dalla sporcizia lasciata dalle tante persone che frequentano l’area verde.