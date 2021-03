Riprendono i lavori per la realizzazione della nuova scuola materna di Modigliana, sospesi dopo una necessaria valutazione sull’intero iter progettuale voluto dall’Amministrazione Comunale, anche come atto di autotutela a seguito di quanto avvenuto all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale, in conseguenza alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex Responsabile dell’Ufficio.

Le verifiche tecniche e progettuali attuate con la collaborazione di tutti i tecnici e gli operatori, hanno permesso di verificare la corretta procedura degli atti, affrontando gli aspetti tecnici legati alla realizzazione della nuova struttura.

I lavori prevedono la realizzazione di tre nuove aule didattiche e relativi servizi, oltre ad un’aula polivalente “giardino d’inverno” che si andranno ad integrare con la struttura esistente.

L’attuale cortile pavimentato verrà sopraelevato portandolo alla quota degli ambienti scolastici e rendendolo direttamente fruibile dall’interno della struttura quale ulteriore connessione tra l’edificio esistente e quello di prossima realizzazione.

Sono state valutate, unitamente a tutti i progettisti coinvolti ed al Direttore dei Lavori, le varianti migliorative proposte dalla ditta aggiudicataria che non comporteranno alcuna modifica al quadro tecnico economico dell’intervento.

Il progetto della nuova struttura include inoltre un intervento di riqualificazione del parco che, come da disposizioni della Soprintendenza, prevede la messa a dimora di nuove piantumazioni.

Al via i lavori per l’intervento di ristrutturazione della palestra delle scuole elementari.

Partiranno lunedì 22 marzo i lavori di riqualificazione della palestra della Scuola Elementare, finanziati con un contributo del GAL Altra Romagna che, oltre alla sostituzione degli infissi, al rifacimento della pavimentazione ed alla sostituzione degli impianti e delle attrezzature da pallavolo e basket, riguarderanno anche le riprese dell’intonaco del soffitto a seguito dei parziali distacchi avvenuti negli scorsi mesi e la tinteggiatura del locale.

Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza della palestra, si è voluto anticipare parte dell’intervento, previsto per giugno 2021, sfruttando l’attuale sospensione scolastica.

Questo permetterà, subito dopo Pasqua, di utilizzare la palestra parzialmente rinnovata, per poi completare gli interventi a fine anno scolastico.

La ristrutturazione della palestra era stata già procrastinata per consentirne l’utilizzo, in occasione del pre-orario scolastico, in ottemperanza alle disposizioni Covid.