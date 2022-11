Docenti e studenti scaldano i motori nell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza per gli open day. Il prossimo anno scolastico 2023/24 si annuncia pieno di sorprese per gli studenti chiamati a giugno prossimo a sostenere gli esami di terza media.

Si parte con il botto all’Oriani, perché una nuova articolazione, all’interno del settore Economico, sarà presentata proprio con questa edizione degli open day, una grande novità che offre comunque un’adeguata preparazione relativa alle discipline dell’area logico matematica e linguistico umanistica ma con un rafforzamento delle discipline sportive. Il percorso con opzione sportiva prevede interventi teorici e pratici nel campo dello sport, per cui il futuro diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing, opzione Management sportivo –, oltre a sviluppare competenze nei processi di gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e di controllo d’impresa, maturerà competenze di organizzazione e gestione di aziende anche nel settore tecnico sportivo.

Anche quest’anno Luca Bandini, docente referente delle attività di orientamento in entrata, scortato da una squadra di insegnanti e studenti dei diversi indirizzi, insieme al Dirigente scolastico Fabio Gramellini accompagneranno negli ambienti della scuola famiglie e future matricole, per conoscere le articolazioni di studio e apprezzare gli spazi altamente tecnologici, luminosi e rinnovati, cercando di incoraggiare nei futuri studenti motivazioni nascoste, interessi e valori sia personali che professionali, in base anche a caratteristiche e capacità proprie, senza trascurare l’atteggiamento verso la scuola e lo studio e gli elementi esterni che influiscono sulla scelta.

Risulta vincente la collaborazione tra insegnanti e studenti volontari, che assicurano la propria presenza sin dal primo appuntamento, fissato alle ore 14:30 del 26 novembre, spalancando le porte a quanti sono interessati all’offerta formativa del settore economico, distinto in Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), con due articolazioni specifiche, Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM), Sistemi Informativi Aziendali (SIA) e nell’indirizzo Turismo; mentre alle 15:30 sarà il turno del settore tecnologico, con gli indirizzi di Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT, ovvero gli ex Geometri) e quello di Grafica e Comunicazione.

Si replica, ma in senso alternato, il 17 dicembre, alle 14:30 con il ramo tecnologico e alle 15:30 con quello economico.

Ultimo appuntamento, dopo la pausa delle festività natalizie, è alle 14:30 del 14 gennaio, con entrambi i settori congiunti: con questi presupposti le future matricole potranno esprimere la propria preferenza, coerentemente con le loro esperienze, con il contesto in cui vivono, con le opportunità e gli eventuali vincoli, quali ad esempio la distanza delle scuole dal domicilio, le esigenze particolari della famiglia, le difficoltà di tipo economico. Una scelta libera che diventa anche attraente, in linea con le proprie aspirazioni, per progettare l’inizio di un nuovo percorso in cui poter esprimere ciò che ognuno inizia a scoprire di sé.

Dal punto di vista organizzativo, la prenotazione agli open day è obbligatoria e saranno garantiti gli accessi a massimo quattro persone per famiglia. Contestualmente sarà favorita anche la partecipazione agli incontri informativi che l’équipe dell’orientamento mette a disposizione nei singoli istituti scolastici del territorio, dove sarà possibile incontrare i docenti e gli studenti dell’Oriani e vedere più da vicino la realtà scolastica.

Nel sito web dell’istituto (www.itoriani.it) sono già attivi i link per le prenotazioni e persino i Qr Code, con i quali la prenotazione sarà ancora più rapida e tecnologica.