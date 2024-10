Culturiamo: le cooperative culturali si confrontano sulle strategie future del settore

Partenariato pubblico-privato, risorse e mecenatismo, welfare culturale sono stati i tre temi al centro di Culturiamo, il confronto all’Almagià di Ravenna ideato da Confcooperative Romagna e Confcooperative Cultura Turismo e Sport Romagna. Alla sua seconda edizione, Culturiamo ha riunito nel capoluogo bizantino le cooperative culturali romagnole per tracciare un bilancio del settore a metà del secondo decennio del nuovo millennio e per discutere alcune strategie future per aiutare le varie realtà ad espandere i rispettivi orizzonti.