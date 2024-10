La poliedrica figura di Corrado Ricci, le vicende della nobile famiglia dei Da Polenta, la vita di Luigi Rasi, direttore della Reale Scuola di recitazione di Firenze dal 1882, passando dalla Liberazione della città, di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario. Sono questi alcuni dei temi che compongono la settima edizione della rassegna Storie di Ravenna, che inizierà a partire dal 21 ottobre.

La rassegna è ideata e curata da Alessandro Argnani, Luigi Dadina, Federica Ferruzzi, Giovanni Gardini, Alessandro Luparini, Roberto Magnani, Laura Orlandini, Alessandro Renda e nasce dalla volontà di raccontare la storia della città attraverso la voce di studiosi ed esperti utilizzando i tempi e i linguaggi del teatro. Storie di Ravenna è una sorta di racconto a più voci, corredato da immagini e letture, che scandaglia il passato e interroga il presente, cercando tracce e attraversamenti di racconto nelle archeologie e nelle icone, nelle narrazioni orali e nelle carte.

Come l’anno scorso continuerà la collaborazione con l’Amministrazione comunale nell’ambito del Festival delle Culture, che nella puntata di maggio porterà a raccontare l’accoglienza dei profughi bosniaci che arrivarono in città durante la guerra nella ex Jugoslavia.

Gli appuntamenti sono tutti alle 18:00 al Teatro Rasi (ad esclusione di quello del 9 dicembre, che sarà al Teatro Alighieri ma sempre alle 18:00).