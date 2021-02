Coronvirus: persone con diabete avranno la priorità nelle vaccinazioni. Di Bartolo: “Rischi dovuti alle complicanze”

Le persone con diabete avranno la priorità nella fase 2 della campagna vaccinale contro il coronavirus. Il dottor Paolo Di Bartolo, direttore del servizio Diabetologia dell’ospedale di Ravenna oggi è stato ospite delle dirette streaming dedicate alla sanità del sindaco Michele de Pascale. Un appuntamento ideato per approfondire il rapporto fra diabete e coronavirus. Le complicanze infatti dovute al diabete rappresentano un forte fattore di rischio in caso di insorgenza di covid. Per questo motivo, con l’allargamento delle vaccinazioni a tutta la popolazione, le persone con diabete sono stati equiparati ai pazienti oncologici e cardiologici.