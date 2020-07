Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si registra 1 nuova positività: un paziente di sesso maschile, in isolamento domiciliare con lievi sintomi. Oggi si registra anche 1 guarigione completa mentre non vi sono nuovi decessi.

Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che le persone completamente guarite ammontano a 968 (19 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) sono 91 (in linea col 20 luglio); di questi pazienti 13 ricoverati e 78 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 61 asintomatici e 17 con sintomi compatibili con tale regime.

Sono, infine 244 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di oggi, sono dunque 1.151, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

538 Ravenna

144 Faenza

86 Cervia

70 Lugo

62 Russi

31 Alfonsine

44 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

11 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara