Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.743 casi di positività, 167 in più rispetto a ieri, di cui 75 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: sul totale dei nuovi casi, 66 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 94 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Sono 19 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e regioni della Francia. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 6.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,2 anni.

Sui 75 asintomatici, 41 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 27 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 attraverso gli screening con test sierologici, 4 con i test pre-ricovero, mentre per un caso non è ancora stata conclusa l’indagine epidemiologica.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (32), Piacenza (24), Parma (11), Reggio Emilia (23), Modena (29), Rimini (16) e a Forlì (18).

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 4 casi: 3 maschi e 1 femmina; 1 asintomatico e 3 con sintomi, 1 ricoverato e 3 in regime di isolamento domiciliare; 2 fanno riferimento a rientri dall’estero (Moldavia e Senegal); 1 per sintomi ed 1 proveniente da fuori provincia per lavoro, a seguito di tampone volontario.

Oggi non risultano comunicati decessi ne’ guarigioni complete, bensì 2 guarigioni cliniche per le quali saranno effettuati tamponi di negativizzazione.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.819, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.

79 residenti fuori provincia Ravenna

761 Ravenna

318 Faenza

145 Cervia

128 Lugo

74 Russi

39 Alfonsine

62 Bagnacavallo

46 Castelbolognese

12 Conselice

22 Massa Lombarda

15 Sant’Agata sul Santerno

34 Cotignola

14 Riolo Terme

27 Fusignano

18 Solarolo

21 Brisighella

2 Casola Valsenio

2 Bagnara

A Bologna e provincia ci sono 32 nuovi casi. Di questi, 9 sono sporadici e 23 legati a focolai noti (per frequenza di luoghi pubblici, ambito familiare e lavorativo). Dei 12 pazienti sintomatici, 7 sono stati individuati da attività di contact tracing, 3 dai test su categorie professionali a rischio, 1 da test pre-ricovero. Un caso è importato da altra regione.

In provincia di Piacenza, sono 24 i nuovi positivi. 6 derivano da controlli in accesso al pronto soccorso (tutti sintomatici), 5 segnalati dai medici di medicina generale (sintomatici), 4 evidenziati durante o al momento del ricovero (un sintomatico), 7 per screening sierologico su categorie professionali a rischio, 2 per sintomatologia.

A Parma e provincia, su 11 nuovi positivi (di cui 8 già in isolamento e di focolai già noti) 5 sono stati rilevati poiché hanno manifestato sintomi, mentre i 6 asintomatici fanno riferimento all’attività di contact tracing.

In provincia di Reggio Emilia, su 23 nuovi casi positivi, 7 sono riconducibili a focolai familiari noti, 8 classificati come sporadici, 4 importati dall’estero (Marocco, Francia, Ucraina, Tunisia), 3 relativi a un focolaio aziendale anch’esso precedentemente isolato e 1 a un focolaio riferito a un gruppo di amici. Tutti i casi sono in isolamento domiciliare.

In provincia di Modena, su 29 nuovi positivi, 10 sono rientri dall’estero (5 Ucraina, 2 Marocco, 1 Romania, 1 Albania, 1 Uganda), 8 sono contatti di casi noti legati a diversi focolai familiari, 5 sono risultati positivi a screening per categorie professionali e ambito scolastico, 1 è un positivo a tampone pre-ricovero e 5 sono casi sporadici. Dei 29, 15 gli asintomatici.

Nel forlivese si segnalano 18 casi positivi. Sette positivi appartengono ad un nuovo focolaio lavorativo individuato in una ditta forlivese, lo stesso per tre, relativi a una diversa azienda. Altri due positivi sono riconducibili al grosso focolaio lavorativo individuato a Forlì nei giorni scorsi ed un caso è risultato positivo di rientro dalla Francia, mentre cinque casi sono emersi da contatto con casi positivi noti (tre dei quali da un unico focolaio famigliare).

Nel riminese si registrano 16 nuovi casi, di cui 4 asintomatici e 12 con sintomi. 15 sono in isolamento domiciliare e 1 ricoverato non per covid, ma per altre patologie. Si tratta di 6 maschi e 10 femmine, Nel dettaglio,12 casi sono emersi come contatti di casi già noti (di cui 8 in ambito famigliare, 3 amicale e 1 in un paziente rientrato dall’Umbria). Un caso è emerso a seguito di tampone eseguito per ricovero ospedaliero dovuto ad altra patologia e altri 3 sono casi emersi per sintomi.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati sono 9.867, per un totale di 1.207.777. A questi si aggiungono anche 2.715 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.790 (+113 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.579 (+114), il 95% dei casi attivi. Invariato rispetto a ieri il numero dei pazienti in terapia intensiva (11), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 200 (-1).

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.468, (+52 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite” (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 26.461 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Si registra purtroppo un decesso. Si tratta di una donna in provincia di Parma.

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.093 a Piacenza (+24, di cui 14 sintomatici), 4.340 a Parma (+11, di cui 5 sintomatici), 5.856 a Reggio Emilia (+23, di cui 13 sintomatici), 4.987 a Modena (+29, di cui 14 sintomatici), 6.415 a Bologna (+32, di cui 20 sintomatici), 588 a Imola (+2, un sintomatico), 1.467 a Ferrara (+2, entrambi sintomatici), 1.819 a Ravenna (+4 di cui 3 sintomatici), 1.413 a Forlì (+18, di cui 2 sintomatici), 1.142 a Cesena (+6, tutti sintomatici), 2.623 a Rimini (+16, di cui 12 sintomatici).