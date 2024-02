Aumentano i costi del ponte Bailey: il Comune dovrà stanziare 300 mila euro

Il Comune di Faenza stanzierà altri 300 mila euro per la costruzione del ponte Bailey. Si tratta di una spesa inizialmente non prevista. La variazione di bilancio è stata presentata alla commissione consiliare e martedì sera dovrà essere votata dal consiglio comunale. Quasi sicuramente il voto sarà accompagnato da una discussione fra le parti politiche. In commissione infatti non sono stati forniti chiarimenti in merito all’aumento dei costi. La cifra per la costruzione e l’affitto del ponte Bailey presentata alla struttura commissariale si aggira intorno ai 778 mila euro. 500 mila euro sono solo per i lavori di installazione e mantenimento della struttura nel 2024. Il secondo anno il ponte dovrebbe costare 18 mila euro al mese, secondo i piani iniziali del Comune di Faenza.