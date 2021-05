Approvato il bilancio di Romagna Acque: investimenti per i territori di Lugo, Faenza e Ravenna

Approvato il bilancio 2020 di Romagna Acque con un utile netto di 7 milioni e 41 mila euro. Il valore di produzione dello scorso anno è stato di 57 milioni e quasi 159 mila euro. Per quanto riguarda la distribuzione degli utili, si è arrivati a 5 milioni e 815 mila euro, con un valore di ogni azione di 8 euro. Come già deciso lo scorso anno, proseguirà anche per il 2020 una distribuzione straordinaria di dividendi anche dalla riserva, per aiutare i Comuni soci che costituiscono Romagna Acque a seguito delle difficoltà dovute alla pandemia. In pratica, ogni azione distribuita ai soci avrà un valore maggiore che raggiungerà i 13 euro.