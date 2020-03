Si è spenta oggi, venerdì 20 marzo, Antonia Gentili, responsabile dell’Ufficio Comunicazione, Stampa e Relazioni Pubbliche della CNA di Ravenna, dopo una lunga malattia che ha combattuto con tutte le sue forze.

“Ci lascia una collega appassionata, che amava profondamente il suo lavoro, sempre disponibile e pronta a dispensare buoni consigli. È stata un punto di riferimento per tantissimi colleghi e sarà sempre ricordata con affetto e stima da tutta l’Associazione, non solo come una collega ma come un’amica sincera. Date le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria attuale, sono sospese le cerimonie funebri. Non sarà possibile, quindi, per il momento, portare l’ultimo saluto a Antonia. Ci sarà tempo e modo per salutarla e ricordarla come merita. La CNA di Ravenna si stringe al marito Patrizio e alla loro famiglia in questo momento di immenso dolore” afferma CNA Ravenna.

Le redazioni di Ravennawebtv e Faenzawebtv si stringono al dolore alla famiglia ed ai sui colleghi, Antonia non era solo una collega giornalista ma soprattutto una splendida persona.