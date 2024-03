La primavera risveglia anche gli “orientisti” faentini, che dopo un buon inizio come atleti, il prossimo 6 aprile vestiranno i panni degli organizzatori nel Campionato Italiano Sordi, coadiuvati dalla Società Sport Sordi Faenza.

Confortanti i primi risultati ottenuti lo scorso fine settimana a Comacchio, dove si sono disputate le due tappe iniziali di Coppa Italia Sprint, tra canali, scalinate e vicoli della cittadina ferrarese, conosciuta come “la piccola Venezia”.

Nella giornata di Sabato Daniele Jabr ha ottenuto l’argento tra gli M45 e Massimo Rontini il bronzo nella categoria MB. Domenica è stata Michela Marzolini a salire sul terzo gradino del podio nella corsa delle W35.

Piazzamenti importanti anche per Celestino Accetturo, Mauro Bussi, Mattia Rontini, Davide Valpiani e per la rappresentanza giovanile formata dai fratelli Anita e Davide Jabr e da Adele Ceroni.

Per quanto riguarda il Campionato Sordi la manifestazione verrà inserita all’interno della “Due giorni di Romagna”, supportata principalmente da Mattia Rontini e da Vittorio Ercolani, storica figura dello sport romagnolo. L’appuntamento è per sabato 6 aprile dalle ore 14,30 in Piazza del Popolo a Faenza e domenica 7 aprile dalle ore 9,00 nel Parco Sandro Pertini a Riolo Terme.