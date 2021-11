Più di trecento persone hanno affollato il Teatro Aloghieri, fin dalla mattinata odierna, per la giornata inaugurale della XIII edizione di “La Voce Artistica”, corso internazionale di foniatria e logopedia ideato e coordinato dal dott. Franco Fussi. Proprio Fussi ha dato il via al programma, ricchissimo di interventi fin da oggi.

Domani, per la seconda giornata, sono in programma tre diverse sessioni: in mattinata si parla di “Foniatria, logopedia, evidenze e canto”; nel pomeriggio, la seconda parte del focus su “Voce e Mediterraneo” (iniziato oggi), che avrà fra gli ospiti la cantante italo-algerina Karima – “lanciata” dal programma tv “Amici” – che alle 15.15 si racconterà al pubblico dell’Alighieri. Infine, nella seconda parte del pomeriggio, il primo seminario su “Canto e didattica”.

In serata, il Teatro Alighieri ospiterà la prima delle due serate di spettacolo, gratuite e aperte al pubblico su prenotazione fino ad esaurimento posti: in programma il concerto dei The Barry’s.