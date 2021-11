L’evento si chiama “Lavanderia Felice” per sottolineare il fatto che – nonostante difficoltà di mercato e eccessi di burocrazia – le lavanderie rimangono un luogo importante nei nostri centri abitati per la qualità del loro lavoro, oltre che per il ruolo sociale che svolgono.

Come è noto l’evento si articola su due giornate di festa e cultura del pulito. In queste due giornate vengono organizzati incontri, iniziative speciali, piccoli buffet e momenti di condivisione. Inoltre le lavanderie aderenti offriranno un gadget (quest’anno è un bellissimo kit per cucito) in regalo ai migliori clienti. Tutte le iniziative si svolgono in totale sicurezza in una situazione ancora pandemica.

Quest’anno, alle due giornate di festa, si aggiunge una terza giornata dedicata esclusivamente alle lavanderie: domenica 21 novembre, dalle 9.00 alle 16.00 presso la sede della CNA di Ravenna in viale Randi 90, si terrà un importante seminario di aggiornamento gratuito dal titolo “Lavanderie artigiane di qualità: rapporto con i clienti, danni e responsabilità, processi di tintura e finissaggio”, con il perito tessile Mauro Le Noci come relatore. È possibile iscriversi al link https://lavanderie.eventbrite.it. Il seminario è realizzato con il contributo della Camera di Commercio e il sostegno di Assicoop Romagna Futura UnipolSai.

In questi anni l’iniziativa è stato un grande successo, pur in presenza di edizioni ridotte causa pandemia, ma la cosa più importante è il contributo che questa manifestazione fornisce alla crescita nel territorio di una cultura del pulito e della prevenzione sanitaria che è elemento centrale del lavoro delle lavanderie artigiane e, sempre di più, anche elemento fondante delle comunità in cui viviamo.

Lavanderia Felice è realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e con il sostegno de La BCC ravennate, forlivese e imolese e GBM.