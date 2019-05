Notte di controlli a 360 gradi per l’Arma di Faenza per garantire la sicurezza dei cittadini contro i reati e lungo le strade: durante la notte, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di un servizio preventivo teso a contrastare reati di natura predatoria, ha notato uno straniero circolare a bordo di una bicicletta in centro. Il soggetto, alla vista dei Carabinieri, si è liberato di un involucro lanciandolo lungo il ciglio della strada. Il gesto è però stato notati dai militari, che hanno recuperato l’involucro e hanno scoperto contenere una piccola dose di “cocaina”. L’uomo, un 48 enne marocchino senza fissa dimora, ha riferito che quella sostanza era per il suo uso personale, fatto avvalorato dalla successiva perquisizione personale che è risultata negativa. Tuttavia, l’uomo si è poi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare l’alterazione dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti ed è quindi stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Ravenna per “rifiuto a sottoporsi ad accertamento tossicologico per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”. Inoltre è stato segnalato all’Autorità Amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli stradali i Carabinieri di Faenza hanno denunciato per “guida in stato di ebbrezza” un 32 enne residente nel ravennate, che è stato sorpreso lungo via Granarolo, alla guida di una Audi A3 con tasso alcolico pari a 1,1 grammi/litro, ben al di sopra del tasso consentito dalla legge (pari a 0,5 grammi/litro); pertanto, come previsto dalla normativa vigente, gli è stata anche ritirata la patente di guida.