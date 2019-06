La Polizia Locale di Ravenna, ha effettuato controlli nelle località balneari per verificare il rispetto dell’Ordinanza Sindacale n° 1450/2002 con la quale si vieta il campeggio abusivo su area pubblica senza preventiva autorizzazione.

Nella circostanza sono state impiegate cinque pattuglie le quali hanno effettuato controlli presso le località di: Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano e Lido di Dante. Durante il servizio, conclusosi in tarda serata, sono stati controllati diversi Camper e complessivamente sono state otto le sanzioni elevate per il mancato rispetto della predetta Ordinanza Sindacale per un totale di 800 Euro.