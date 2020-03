La nostra rubrica “Contenimento del contagio: il nuovo volto di Ravenna e provincia”: controlli, parchi e aree verdi chiusi, fila per la spesa, limitazioni agli spostamenti delle persone per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Tutto questo e altro ancora sono le misure di contenimento del contagio, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri