Proseguono nel Comune di Conselice i lavori di manutenzione del territorio.

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di pulizia dei bacini del bosco urbano di Conselice, che ha previsto la trinciatura e rimozione degli arbusti, nonché la pulizia del canale di collegamento; i lavori sono stati svolti per dare ai bacini più capacità di laminazione, in quanto raccolgono acqua proveniente dal canale Diversivo in valle.

Partirà, inoltre, la pulizia dei fossi scolmatori presenti nel territorio comunale.

Entro la fine di novembre sarà invece completata la manutenzione delle strade bianche, intervento dal costo di 20mila euro eseguito dalla Cooperativa trasporti di Imola. Tra le vie oggetto dell’intervento ci sono via Merlo, via Argine San Patrizio, via 25 Aprile, via Bagattine, via Mensa e altre strade secondarie.