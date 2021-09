Una grande gioia per la Diocesi di Faenza-Modigliana. Sabato 4 settembre, alle 18, Emanuele Casadio e fra’ Michel Arséne Bom saranno ordinati presbiteri. La celebrazione avrà luogo nel cortile del Seminario diocesano di Faenza (ingresso da viale Stradone 30) per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo, monsignor Mario Toso. Dopo la celebrazione ci sarà un momento conviviale al quale si potrà accedere solo esibendo il Green pass.

Emanuele Casadio, 33 anni, è cresciuto a Reda poi, conosciuta l’esperienza dell’Omg, è stato nelle missioni peruviane prima di maturare l’intenzione di entrare in Seminario a Faenza, per svolgere gli studi di Teologia a Bologna dove ha avuto occasione di svolgere servizio presso la Casa della Carità di Corticella, in provincia di Bologna. Attualmente sta svolgendo servizio nella parrocchia di Russi. Emanuele celebrerà messa a Reda, suo paese di origine, alle 17.30 di domenica 5 settembre; la sua prima celebrazione a Russi è in programma invece domenica 12 settembre alle 11, inizio della Festa dell’Addolorata.

Fra’ Michel, 41 anni, è nato in Camerun e appartiene all’Opera Santa Maria della Luce presente a Cotignola. Dopo la maturità in Camerun si è iscritto all’Università e, dopo la licenza in Filosofia, ha cominciato il percorso vocazionale in Congo, in Gabon, dove è stato ammesso al noviziato. Dopo due anni di Teologia gli è stato chiesto di venire in Italia per finire gli studi alla Facoltà di Teologia dell’Emilia-Romagna con il baccalaureato. Oggi è membro incorporato dell’Opera Santa Maria della Luce di Orvieto.