Green Pass obbligatorio per il personale scolastico. Cgil: “Diverse disfunzioni il primo giorno, una via crucis”

Il primo settembre è scattato anche per il personale scolastico l’obbligo di presentare il Green Pass per accedere alle scuole. In provincia di Ravenna sono diverse le segnalazioni arrivate alla CGIL a causa di problemi legati al certificato verde. In un liceo a Ravenna è stato persino richiesto l’intervento dei Carabinieri segnala oggi il Corriere di Romagna. Nonostante sia alta la percentuale di personale scolastico vaccinato, intorno al 90%, in linea con le statistiche nazionali, non manca il rischio che ulteriori problemi possano verificarsi con l’avvio delle lezioni il 13 settembre.