Conoscere la propria fertilità: festa a Cotignola per i 20 anni di Genea Onlus

Una festa per bambini, con tanti premi alle famiglie, a Villa Bolis a Cotignola. Genea Onlus ha festeggiato 20 anni di attività. 20 anni dedicati all’informazione sulla prevenzione e sulle terapie per l’infertilità, maschile e femminile, alla preservazione della fertilità, alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze sperimentali e cliniche sulla medicina materno-fetale e riproduttiva.

Dal 2008 d’altronde in Italia è sempre più rilevante il calo delle nascite. In base ai dati attuali, entro il 2070, la popolazione dovrebbe essere diminuita del 20%. 12 milioni di persone in meno.