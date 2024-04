Confronto sulla nuova legge del Made in Italy con il viceministro Valentini

Il viceministro delle imprese e del made in Italy, Valentino Valentini, a Faenza per un confronto sulla nuova legge voluta dal Governo proprio sul Made in Italy. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre scorso e punta a tutelare e valorizzare i prodotti italiani, consolidando la proprietà intellettuale, lo sviluppo e modernizzando l’industria italiana. Il dispositivo prevede inoltre l’istituzione di un “Contrassegno per il Made in Italy” e il recupero, da parte del ministero, dei marchi storici, per tutelare i marchi non ceduti a terzi. È previsto un registro pubblico per i creatori digitali e per la protezione delle loro opere.

Il confronto, a cui hanno partecipato Regione, Tavolo dell’imprenditoria, associazioni di categoria e istituzioni culturali, è andato in scena al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.