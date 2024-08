È nato il consorzio cooperativo Assicurazioni della Romagna – Energia Cooperativa, una nuova realtà che riunisce le agenzie assicurative di riferimento del sistema di Confcooperative Romagna. Tra i soci fondatori, presenti in tutta la Romagna, per la provincia di Ravena ci sono Saf Assicurazioni (Ravenna) e Assicofra (Faenza).

«Le competenze che le imprese a noi associate hanno sviluppato sul territorio nel settore assicurativo e nella fornitura di energia elettrica e gas sono tra le migliori sul mercato – commenta Andrea Pazzi, direttore generale di Confcooperative Romagna – Per questo, insieme, abbiamo ritenuto che fossero maturi i tempi per mettere in rete queste competenze e per offrire un servizio sempre migliore alle persone e alle imprese».

Nel dettaglio, i soci fondatori di quello che vuole diventare un marchio di riferimento delle assicurazioni sul territorio, oltre alle agenzie Assicofra di Faenza e Saf di Ravenna, sono Global Service di Forlì e Cesena e Omnia di Rimini. Il quinto socio è Cooperutenti, la cooperativa di utenza del sistema di Confcooperative che si occupa di fornitura di energia elettrica e gas ai propri soci riuniti in un grande gruppo di acquisto cooperativo.

Il nuovo consorzio è sostenuto da Confcooperative Romagna che ritiene, in questo modo, di poter rispondere al le esigenze delle imprese cooperative romagnole e dei tanti soci e lavoratori che ne fanno parte. “Assicurazioni della Romagna è un progetto di collaborazione che si propone di gestire al meglio i servizi assicurativi sul territorio, con una particolare attenzione alle imprese cooperative e ai loro soci – sottolinea Roberto Savini, presidente di Assicurazioni della Romagna e vicepresidente di Confcooperative Romagna -. L’obiettivo è farlo diventare un marchio di riferimento e la sintesi di tutte le caratteristiche che ci accomunano: sicurezza, competenza, trasparenza e servizio al cliente”.

È in programma il 18 settembre una giornata di incontro con la cooperazione territoriale per presentare il nuovo progetto. La giornata si aprirà a Bagnacavallo con un incontro alle ore 9.30 presso la Sala Agrintesa (via Boncellino 39) e proseguirà a Cesena nel pomeriggio.Sono previsti gli interventi di tecnici delle compagnie mandatarie del consorzio e di Cooperazione Salute.