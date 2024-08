Si comunica che c’è tempo fino alle 23.59 di domenica 1 settembre 2024 per compilare il sondaggio (al link https://apps.comune.faenza.ra.it/limesurvey/index.php/947113?lang=it) per aderire al progetto ‘Adotta un cassonetto per sfalci e potature’, iniziativa del Comune di Faenza ed Hera, rivolta ai cittadini che dispongono di un’area verde e serviti dalla raccolta del ‘porta a porta’ del Centro Storico, Borgo Durbecco, Granarolo, Reda, Borgo Tuliero, Errano e Santa Lucia.

Nei prossimi giorni i richiedenti verranno contattati da Hera per essere informati sulle modalità della consegna delle chiavi dei contenitori che avverrà presso il centro di raccolta di via Righi.