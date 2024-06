Lunedì 10 giugno, nella frazione di Granarolo Faentino è in programma una esibizione degli sbandieratori del Rione Nero.

Per consentirne lo svolgimento è stata adottata una ordinanza che dispone la seguente modifica alla viabilità: dalle ore 18 alle 22, divieto di transito e divieto sosta con rimozione forzata in viale Donati (nell’area di sosta situata davanti alla stazione ferroviaria) e in piazza Martiri di Felisio.