Confcommercio della provincia di Ravenna e la Federazione Autotrasportatori Italiani hanno organizzato per sabato 26 ottobre 2019, alle ore 10.00, un convegno dedicato all’autotrasporto: “Autotrasporto tra tariffe, controlli e sicurezza”.

L’incontro si terrà nella Sala Bini di Confcommercio, a Ravenna, in via Oriani 14

Nel corso del convegno verrà presentato il Protocollo che Confcommercio provincia di Ravenna ha sottoscritto con FAI ROMAGNA

La F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani è la più grande associazione imprenditoriale del settore Trasporto merci per conto di terzi su strada in Italia, diretta, voluta e sostenuta unicamente dagli autotrasportatori

PROGRAMMA CONVEGNO

Saluti

Paolo Caroli Presidente Confcommercio provincia di Ravenna

Intervengono

Mauro Mambelli Vice Presidente Confcommercio Emilia-Romagna

Rappresentante POLIZIA STRADALE

Corrado Caviglia Consulente del Lavoro FAI Federazione Autotrasportatori Italiani

Barbara Tomi Studio Legale Tomi – Settore Autotrasporti

Andrea Manfron Segretario Generale F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani

Paolo Uggè Presidente F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani

Vice Presidente Conftrasporto e Vice Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia

Moderatore

Elena Nencini Giornalista

Per info e prenotazioni:

Segreteria Confcommercio provincia di Ravenna

Tel. 0545.515718 – www.confcommercioprovinciaravenna.it

ravenna@confcommercio.it – seguici su FB

Segreteria F.A.I Romagna Tel. 0532.796317

ravenna@faiferrar.it – www.faiferrara.it