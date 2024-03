Confcommercio Ascom Faenza annuncia l’inizio ufficiale della campagna fiscale 2024 per la dichiarazione dei redditi relativi al 2023. L’ente si impegna a fornire un supporto professionale e aggiornato, offrendo una panoramica sulle nuove disposizioni che caratterizzano il Modello 730 di quest’anno.

Principali Novità.

Tra le principali novità della dichiarazione dei redditi 2023, spiccano le nuove regole sull’IRPEF e sulle detrazioni, con particolare attenzione alle agevolazioni per il lavoro e per i figli a carico. La normativa è stata oggetto di aggiornamenti mirati a favorire una maggiore equità fiscale e una semplificazione delle procedure per i contribuenti.

Il quadro E, dedicato alle detrazioni e oneri per spese, presenta significative modifiche, con particolare riferimento ai bonus edilizi. Il superbonus, in particolare, riveste un ruolo di primo piano, richiedendo una conoscenza approfondita delle ripetute modifiche avvenute nel corso del 2023.

“Per coloro che ancora non usufruiscono del SERVIZIO REDDITI 730 di Confcommercio Ascom Faenza, è disponibile un’opportunità imperdibile. L’ente propone una TARIFFA SCONTATA a partire da € 60,00 (IVA compresa) prenotando il servizio su appuntamento entro il 30 Aprile 2024 chiamando il numero dedicato 329/1539364.

L’offerta speciale mira a rendere accessibile a tutti la consulenza professionale offerta da Confcommercio Ascom Faenza, assicurando un supporto competente e affidabile nella compilazione del Modello 730”.