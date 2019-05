L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ha emanato l’allerta n.47/2019, gialla (ordinaria) per criticità idraulica e idrogeologica.

Per la giornata di giovedì 23 maggio, in particolare, si prevedono anche sul territorio dei Comuni della Bassa Romagna condizioni di instabilità atmosferica associate a precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, comunque non significative ai fini dell’allertamento. Le criticità idrauliche e idrogeologiche segnalate sono determinate dalle attuali condizioni dei terreni e dei corsi d’acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore

L’allerta completa (la numero 47 del 2019) e tutte le informazioni in tempo reale sono consultabili sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.