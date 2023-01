Pomeriggio movimentato per i vigili del fuoco.

Un incendio di un tetto, scaturito dal surriscaldamento della canna fumaria, ha impegnato a lungo la squadra di Lugo, Faenza e la centrale di viale Randi di Ravenna, intervenuta con la scala aerea. La chiamata alla Centrale Operativa è arrivata poco prima delle 13.

Le squadre hanno operato togliendo le tegole e tagliando la copertura in legno intercettando il fuoco, spegnendolo con il liquido schiumogeno ed i naspi ad acqua.

Terminata l’opera di spegnimento del fuoco, sono iniziate le verifiche con la termocamera per controllare se ci fossero ancora braci o focolai accesi. A fine intervento, a metà pomeriggio, i Vigili del Fuoco hanno posizionato un telo di plastica per la protezione del tetto bruciato. Non risultano feriti ma solo tanto spavento.

I vigili del Fuoco colgono l’occasione per ribadire l’importanza della pulizia delle condotte dei fumi, un’operazione che potrebbe evitare tanti inconvenienti.