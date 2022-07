Alla sua ventunesima edizione torna il festival Strade Blu, la rassegna di musica folk e blues che abbondona le strade principali per avventurarsi nell’esplorazione della musica del momento attraverso vie secondarie.

Si parte domenica 17 luglio da Faenza, Piazza Nenni ( o della Molinella), con la pulsazione africana dei Mokoomba (ore 21.30).

I Mokoomba sono un gruppo musicale dello Zimbabwe, originario della township di Chinotimba, Victoria Falls, Zimbabwe. Il gruppo canta in diverse lingue tra cui inglese, luvale, tonga, nyanja, ndebele e shona. I Mokoomba prendono il nome da una parola Tonga che connota un profondo rispetto per il fiume Zambesi e la vita vibrante lungo le sue rive.

Il loro suono e’ una miscela elettrizzante di afro-fusion e stuzzicanti ritmi tradizionali tonga. Il loro e’ un mix di ritmi dello Zimbabwe, Afrobeat e Afrorock.

Il calendario passa poi all’America di Grayson Capps a Massa Lombarda il 21 luglio, alla contemporaneità di Teho Teardo a Modigliana il 2 agosto, al dialetto blues di Vince Vallicelli (Faenza, 5 agosto), alla festa zingara dei Baro Drom Orkestar (Brisighella, 6 agosto), e molti altri appuntamenti sul territorio.

“Se è vero che l’unico modo per rimanere fedeli alla propria natura è quello di mutare, in questi anni Strade Blu è stato un laboratorio apertissimo. – commentano Antonio Gramentieri e Andrea Bernabei di Strade Blu – Alla ventunesima stagione ci stiamo abituando alle transizioni, agli anni di transizione? Forse. L’importante è essere ancora qui a raccontarle, queste transizioni. E a raccontare questi cambiamenti. Con un po’ di Africa, un po’ di Sudamerica, un po’ dei folklori che continuano a popolare i confini fra il Sud e il Nord del mondo, un po’ di America, un po’ dialetto e un po’ di nostre produzioni del Crinale. E poi una micro rassegna dedicata ai suoni per le immagini, che conduce ad uno dei progetti più ambiziosi dei nostri venti anni abbondanti. Un film sul nostro paese, sul recupero della memoria di un piccolo paese, che parte da cento videocassette ritrovate e diventa metafora di una stagione, e di un percorso. Non vi diciamo altro, se non che ne siamo molto molto orgogliosi. Il Crinale è diventato l’altro polo di questa fase dell’avventura, quello invernale. Un laboratorio creativo in divenire, un progetto di cui siamo felicissimi, un modo di guardare il territorio con quel nostro sguardo più ampio”.

Calendario

Domenica 17 Luglio – ore 21.30

MOKOOMBA

Faenza (RA) @ Piazza della Molinella

in collaborazione con Spiagge Soul

Lunedì 18 Luglio – ore 21.30

MARTINO CHIEFFO presenta

“Parole Leggere”

special guest Ensemble Amadeus

Forlì (FC) @ Arena San Domenico

Giovedì 21 Luglio – ore 21.30

GRAYSON CAPPS Band

opening Sergio Marazzi

Massa Lombarda (RA) @ Piazza Matteotti

Martedì 02 Agosto – ore 21.30

TEHO TEARDO presenta

“Ellipses dans l’harmonie – Lumi al buio”

Modigliana (FC) @ Piazza Pretorio

Giovedì 04 Agosto – ore 21.30

COUNTRY OWLS

Alfonsine (RA) @ Giardino della Biblioteca

in collaborazione con Pensiero, Narrazione e Voce

Venerdì 05 Agosto – ore 21.30

VINCE VALLICELLI presenta

“Vëcc Burdëll”

Faenza (RA) @ Piazza della Molinella

Sabato 06 Agosto – ore 21.30

BARO DROM ORKESTAR

Brisighella (RA) @ Piazza Carducci

in collaborazione con Calici sotto i Tre Colli: le Stelle del Borgo

Domenica 07 Agosto – ore 21.30

NUOVE CONSONANZE

Viaggio ai confini di Morricone

Modigliana (FC) @ Piazza Pretorio

Giovedì 25 Agosto – ore 21.30

SABRINA ROCCHI | NADDEI presentano

“Ripensandoci | Omaggio a Jula de Palma”

Fusignano (RA) @ Parco Piancastelli

Lunedì 05 Settembre – ore 21.30

BLAKE C.S. FRANCHETTO presenta

“Ticktaalik”

Faenza (RA) @ Museo Carlo Zauli

Giovedì 08 Settembre – ore 21.00

PEDRO MAKAY

Bagnacavallo (RA) @ Chiostro Albergo “Antico Convento San Francesco”

Sabato 10 Settembre – ore 21.00

NUOVO CINEMA MODIGLIANA

UN’ANTENNA SUL TETTO

regia di Alessandro Quadretti

Modigliana (FC) @ Piazza Matteotti

in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna e

Accademia degli Incamminati

Ingresso concerti ad offerta libera