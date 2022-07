Beffa finale per Jolanda Sambi, la ciclista ravennate che corre per la Calderara STM riduttori Bologno, che nella gara di sabato 9 luglio a Darfo Boario Terme (Bs) finisce ai piedi del podio sfiorando il successo in una corsa molto combattuta e caratterizzata da continui scatti e contro scatti.

Gara di 39 km prevalentemente pianeggiante ma con due passaggi sull’Erbanno. La ravennate scollina tra le migliori al GP della Montagna, successivamente lancia lo sprint finale ai 400 metri, azione però troppo lunga dove viene sorpassata da Arianna Galante e Viola Invernizzi che salgono sul podio.

Il titolo italiano Esordienti 1° anno viene vinto da Anna Bonassi