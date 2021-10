Compravendite e affitti nelle località turistiche della riviera romagnola: risultati oltre le aspettative nel 2021

La pandemia non ha fermato il mercato immobiliare nelle località turistiche della riviera romagnola: la conferma arriva dai dati dell’Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2021 presentati questa mattina nella sede di Confcommercio Ascom di Cervia. Anche quest’anno al vertice della classifica regionale dei prezzi massimi di compravendita rimane Milano Marittima, seguita da Riccione e Cesenatico. Bene anche Marina di Ravenna, che si aggiudica l’ottavo posto a pari merito con Lido di Savio. Lo studio presentato dal sindacato provinciale F.I.M.A.A. e da Confcommercio provincia di Ravenna evidenzia inoltre come siano cambiate le esigenze di chi sceglie di comprare o affittare una casa per le vacanze: sempre più persone preferiscono infatti immobili con spazi all’aperto, ampie metrature e basso impatto ambientale.