Un 53enne è stato ricoverato con il codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dopo che nel pomeriggio di venerdì, mentre rincasava dal lavoro in bici, è stato colpito da un’auto ed è caduto violentemente a terra. L’automobilista si sarebbe poi dileguato senza prestare soccorso, ma spetterà alle forze dell’ordine stabilire se si fosse accorto di quanto accaduto.

L’episodio è avvenuto a Giovecca di Lugo, intorno alle 15, in via Fiasca Monti, all’altezza dell’incrocio con via Bastia.

Il 53enne è stat quindi soccorso da un altro automobilista che poco dopo l’incidente è transitato lungo la strada. Partita la chiamata di soccorso alla centrale operativa del 118, sul posto sono arrivati un’ambulanza, l’auto medica e l’elicottero del soccorso alpino di Pavullo, poiché l’elimedica di Romagna Soccorso di Ravenna era impegnata in un’altra emergenza.

La ricostruzione di quanto accaduto è ora di responsabilità degli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna che avranno anche il compito di rintracciare l’automobilista fuggito dopo l’impatto.