Il capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale, Alessio Grillini, torna sulla questione della messa in sicurezza della circonvallazione di Faenza e, dopo aver sollevato perplessità sulla mancata installazione dello spartitraffico fra le due corsie della strada, chiede nuovamente se è ancora prevista l’installazione del new jersey centrale come da cronoprogramma approntato durante la scorsa legislatura (La barriera era l’ultimo stralcio, da eseguire entro la primavera del 2020).

Il testo dell’interrogazione:

“

Premesso che:

Con la delibera di giunta n.255 è stato formalizzato il via libera dell’amministrazione per realizzare nuovi guardrail laterali nella circonvallazione cittadina, per un totale di 775.000 €

Da svariati anni presento interpellanze ed istanze per la realizzazione di un New Jersey nella circonvallazione, per evidenti motivi di sicurezza, e per un adeguamento infrastrutturale cittadino

La precedente giunta aveva del resto messo in cantiere e programmato la messa a terra proprio di un New Jersey in circonvallazione