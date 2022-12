Un comunicato “Eufente S.p.A. conferma in data 6 Dicembre 2022 di essere il nuovo proprietario del Cinema Teatro Astoria messo all’asta il 21 Ottobre 2022. La neo proprietaria azienda confida di riuscire a risanare un luogo storico di aggregazione per i cittadini ravennati con significativi investimenti. L’intento è quello di dare vita ad un centro polivalente che possa far coesistere e coinvolgere diverse realtà socio culturali quali cinema, teatro, danza, musica e molto altro.”