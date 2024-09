A Errano di Faenza c’è fermento per il primo Gran Premio Caffè Borbone in programma domani, sabato 14 settembre, tra Errano di Faenza e Brisighella. La nuova gara ciclistica per la categoria Juniores (17-18 anni) vedrà al via quasi un centinaio di giovani atleti in arrivo non solo dall’Emilia-Romagna, ma anche da Abruzzo, Lazio, Toscana, Veneto e anche dall’estero. per confrontarsi su un percorso suggestivo e impegnativo dal punto di vista tecnico, che affronta anche alcune strade percorse dal Tour de France 2024.

La prima edizione di una gara ciclistica nella categoria Juniores è un bel segnale che arriva grazie alla collaborazione nata nel 2024 tra il Caffè Borbone e Team Technipes #inEmiliaRomagna, con il supporto tecnico della Pol. Zannoni.

L’azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato sostiene i giovani talenti dello sport supportando le loro passioni e la loro formazione, credendo nell’importanza dello sport nel percorso di crescita dei ragazzi e nel loro ruolo di catalizzatori di sviluppo ed emancipazione di intere comunità e territori.

Caffè Borbone aveva già affiancato al Suzuki Bike Day il team Continental ideato da Davide Cassani e attivo nel ciclismo U23 ed Elite dal 2019, promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici per essere un progetto di sport e marketing territoriale unico nel suo genere.

Il 1° GP Caffè Borbone nasce dall’impegno di Caffè Borbone in collaborazione con Team Technipes #inEmiliaRomagna e Polisportiva Corrado Zannoni, con il patrocinio e il coinvolgimento di Comune di Brisighella, Unione della Romagna Faentina, FCI e dei partner Terra di Brisighella, Ghetti Ravenna, BCC Ravennate Forlivese e Imolese e Assmont.

La gara e il percorso

Il primo Gran Premio Caffè Borbone prende il via sabato 14 settembre alle ore 14 da Errano di Faenza per concludersi dopo 108 km a Brisighella alle ore 16.30 circa. Il percorso si sviluppa in aree che nel 2023 sono state colpite dall’alluvione e che nel 2024 sono poi state teatro del Tour de France, partito dall’Italia per la prima volta.

Gli atleti percorreranno otto giri del circuito dei “Coralli bassi e uno dei “Coralli alti”, per poi affrontare tre Gran premi della montagna negli ultimi 25 km: un primo passaggio su Rio Chié, poi un transito sotto il traguardo a Brisighella a 20 km dall’arrivo e l’imbocco del Monticino (GPM a 18 km dalla fine), salita affrontata anche dalla seconda tappa del Tour de France 2024, da Cesenatico a Bologna. Il secondo passaggio in cima a Rio Chié, a 5 km dall’arrivo di Brisighella, offrirà ancora terreno di caccia ai corridori ancora in grado di giocarsi la vittoria, garantendo un finale incerto e spettacolare.