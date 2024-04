“La Presidente e il Direttivo della Consulta ravennate esprimono il loro cordoglio a famigliari e amici per l’improvvisa perdita di una grande donna del volontariato, sempre in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne e nella battaglia per la parità di genere. Avvocata stimatissima e donna di grandi valori, Gisella Casali rimarrà per sempre un esempio da seguire per tutto il Movimento del volontariato.”