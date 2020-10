Il 5° incontro del progetto CLAY (supporto intersettoriale per le piccole e medie imprese ceramiche artistiche, innovative e competitive), finanziato dal programma Interreg dell’Unione Europea, che mira a sostenere le piccole e medie imprese del settore ceramico agendo sulle politiche regionali, si è tenuto mercoledì 23 settembre 2020.

A causa dell’emergenza Coronavirus l’incontro si è svolto online, organizzato dal partner Sud Ovest Oltenia (Romania). L’obiettivo dell’evento era la presentazione e la discussione delle idee / bozze dei piani d’azione (action plan) da parte dei partner di CLAY.

Il partner capofila, ribadendo l’impossibilità di tenere l’incontro fisico in Romania, ha apprezzato lo sforzo del partner che ha organizzato l’evento online, e dei partner che hanno garantito la loro presenza all’incontro virtuale.

L’incontro si è aperto con il benvenuto di Marilena Bogheanu, Direttore Generale di RDA SW Oltenia; di Nicolae Sardarescu, Sindaco di Horezu e Presidente dell’Associazione Rumena delle Città della Ceramica (ArCC); di Eugen Savulescu, rappresentante di GAL Depresiunea Horezu e Direttore di ArCC.

Durante l’incontro i partner del progetto (provenienti da Italia, Finlandia, Francia, Portogallo, Romania e Spagna) hanno illustrato lo stato di avanzamento dei lavori sui piani d’azione (action plan) che hanno lo scopo di definire azioni adeguate a rispondere alle esigenze dei territori e che, seguendo strategie politiche delle proprie regioni, sosterranno l’innovazione delle piccole e medie imprese ceramiche.

Le visite previste dall’incontro sono state presentate nella forma di video, per mostrare le peculiarità della ceramica di Horezu (Romania):

1. Presentazione della ceramica tradizionale di Horezu;

2. Reinterpretazione di motivi tradizionali nella ceramica di Horezu;

3. 3D Systems Pro: una piccola impresa che implementa la stampa 3D;

4. Un’azienda che svolge la sua attività in una casa unica a forma di vaso di ceramica.

I video sono disponibili sul canale Youtube del progetto CLAY.

Durante il prossimo evento CLAY, che si terrà in Umbria entro la fine dell’anno se la situazione sanitaria lo permetterà, i partner presenteranno e discuteranno la bozza in stato avanzato del Piano d’Azione per poi avviare la Fase 2 del progetto.