Centinaia di trattori in marcia lungo via Granarolo e via San Silvestro a Faenza: disagi alla viabilità

È iniziata poco dopo le 2 di mercoledì pomeriggio la marcia dei trattori a Faenza lungo via San Silvestro e via Granarolo. Agricoltori non solo dal faentino e dal ravennate, ma da tante altre zone della Romagna e da presidi fuori regione. Alla base della protesta il sempre più scarso ritorno economico per gli imprenditori che decidono di dedicarsi alla terra. Pretendono prezzi più equi. Come ribadito più volte in questi giorni, non piace l’obbligo che vorrebbe imporre l’Unione Europea di mantenere una percentuale di terreni incolta per favorire la biodiversità.