Centinaia di persone a Pieve Tho per il funerale di Filippo Morini

Chiesa di Pieve Tho gremita di persone mercoledì pomeriggio per il funerale di Filippo Morini, il giovane, 16 anni ancora da compiere, deceduto in un incidente stradale nel pomeriggio del 23 agosto lungo via Rio Chiè, fra i territori di Brisighella e Riolo Terme. Filippo Morini viveva a Fognano, frequentava l’Itip Bucci a Faenza e giocava nella squadra di calcio di Brisighella, nell’Under 17. La realtà sportiva in questi giorni ha così voluto ricordare il ragazzo: “Un ragazzo per bene, gentile ed educato nello sport, così come nella vita. Non c’è un tempo in cui si è pronti per questi tragici avvenimenti. Lo vogliamo ricordare con il suo meraviglioso sorriso e per il suo esemplare spirito sportivo”

Il funerale è stato celebrato dal parroco di Brisighella don Marco Ferrini. Moltissime le persone che hanno voluto presenziare all’ultimo saluto a Filippo Morini, aspettando all’esterno della piccola chiesa di Pieve Tho.