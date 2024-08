Ancora polemiche a Lido di Dante, dove due persone sono state sorprese da alcuni bagnanti mentre si masturbavano in acqua, a poca distanza dalla riva, dove erano presenti anche alcuni bambini. I due protagonisti, un uomo e una donna, immortalati da alcune persone presenti, che hanno allertato le forze dell’ordine, erano nudi in acqua e hanno cercato di dissimulare quanto stava avvenendo, indifferenti al via vai di persone dentro e fuori dall’acqua o lungo la battigia.