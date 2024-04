Invece che chiudersi il 14 aprile, le votazioni per i progetti più interessanti di GIOVA-FA, il Bilancio Partecipato dei Giovani del Comune di Faenza resteranno aperte fino al 30 aprile. Questa proroga vuole essere di stimolo per i tanti giovani che ancora non hanno espresso preferenze sui più di trenta progetti ad oggi votabili sul portale.

Possono votare tutte le persone che tra i 16 e i 25 anni vivono a Faenza oppure ci studiano, pur avendo la residenza in un altro Comune. Per votare, basta andare sul portale https://faenza.bipart.it/intro e accedere (o iscriversi) alla piattaforma. I residenti fuori Faenza, prima di votare, dovranno scrivere il proprio nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono all’indirizzo partecipo@romagnafaentina.it per ricevere l’abilitazione al voto.

I progetti ammessi al voto sono trenta e sono consultabili sulla piattaforma www.faenza.bipart.it, visibili a tutta la cittadinanza. Eventi sportivi, mostre artistiche, festival itineranti, talk, percorsi culinari e tante altre idee sono emerse da questa call rivolta ai giovani che vivono la città di Faenza, ma di queste soltanto tre – le più votate – saranno effettivamente realizzate grazie al finanziamento di 8.000 euro a progetto che il Comune e la Regione Emilia-Romagna (L.15/2018) hanno stanziato.

GIOVA-FA è un percorso partecipativo co-finanziato dalla L. 15/2018 della Regione Emilia-Romagna rivolto specificamente ai giovani sui temi della transizione digitale, della transizione ecologica e la sostenibilità sociale. Per maggiori informazioni, consultare il sito dell’Unione: https://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Partecipazione-e-Cittadinanza-attiva/GIOVA-FA.