A due anni dall’insediamento del mandato amministrativo 2019-2024, è tempo di bilancio per il Consiglio Comunale di Casola Valsenio.

Le sedute consiliari sono state 25 in tutto, di cui 8 svolte in videoconferenza causa emergenza covid-19.

In media i membri del Consiglio hanno segnato un tasso di presenza dell’89%, con presenze al 100% delle riunioni per il sindaco Giorgio Sagrini, per Maurizio Nati, Flavio Sartoni e Gaudenzio Mancurti (Centro-sinistra Uniti per Casola), Gian Carlo Rivola e Mirko Giacometti (Alternativa per Casola).

Le deliberazioni adottate sono state 152 in tutto, fra cui 11 mozioni ed ordini su svariati temi politici e amministrativi (cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, regolamento forestale regionale, Next Generation EU), mentre la minoranza consiliare ha presentato 21 interrogazioni al Sindaco e alla Giunta per meglio comprenderne gli intendimenti o avere dettagli sull’azione amministrativa del Comune.

Da inizio 2021, come ulteriore forma di trasparenza e pubblicità dei lavori dell’amministrazione comunale, è possibile consultare le registrazioni audio delle sedute del Consiglio sul sito del Comune, nella sezione dedicata.

“Questi dati – ha dichiarato il sindaco Giorgio Sagrini – riferiti all’attività del Consiglio comunale nei primi due anni del mandato amministrativo iniziato nel maggio 2019, sono significativi e interessanti: ne definiscono e ne rendono evidente l’impegno, con volontà e spirito di dialogo e reciproco rispetto tra tutte le componenti.

Dialogo e rispetto reciproco che hanno connotato e caratterizzato l’azione amministrativa svolta nei difficili mesi della pandemia, per rispondere alle esigenze immediate della comunità casolana e prefigurare i futuri scenari della ripresa e della ripartenza, che connoteranno il prosieguo dell’attività amministrativa”.