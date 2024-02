Domenica 18 febbraio il Parco Teodorico riparte con la stagione degli eventi che animeranno il parco cittadino fino all’autunno inoltrato.

Dalle ore 14,30 il Ristoro Teodorico propone una festa di Carnevale per tutti i bambini e le loro famiglie.

Il Clown Billo condurrà la sfilata delle mascherine presenti (si invitano tutti i bambini a partecipare in costume!). Sarà disponibile una merenda per i più piccoli e dolci tipici di carnevale per i più grandi.



Il Ristoro Teodorico, gestito dalla Cooperativa Sociale San Vitale, ospita un contesto formativo per giovani con disabilità che si specializzano in attività lavorative legate alla gestione di un bar e alla piccola ristorazione.