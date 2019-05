Camion ribaltato in via Baiona lunedì mattina e conducente in gravi condizioni ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 9. Il camion stava percorrendo via Baiona in direzione di Ravenna quando, per cause al vaglio della polizia municipale, il mezzo è precipitato nel fosso che costeggia la carreggiata, ribaltandosi su un fianco.